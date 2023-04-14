На фоне похолодания власти Ростова предложили горожанам продлить отопительный сезон

В прошлом году горожане просили включить отопление после похолодания. Но сделать это было технически невозможно. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Глава администрации Ростова на личной странице в Телеграм запустил опрос, стоит ли продлить отопительный сезон на фоне похолодания.

— Из-за похолодания мы продлили отопительный сезон до 17 апреля. Однако, по данным синоптиков, следующая неделя тоже обещает быть достаточно холодной. Поэтому решил выяснить у ростовчан, нужно ли сдвинуть сроки завершения отопительного периода дальше, — сообщил Алексей Логвиненко.

Схожая ситуация с понижением температуры и отключением отопления привела к жалобам ростовчан, отметил градоначальник.

На выходных, 15 и 16 марта, в Ростове будет пасмурная погода с небольшим дождем. Ночью, по данным Ростгидрометцентра, будет до +4 градусов. В ночь с 17 на 18 апреля, когда планируют отключить тепло, — +6 градусов.

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