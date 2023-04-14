В Ростове на выходных ожидается пасмурная погода

Весна вернется в город в воскресенье Фото: Лейла МИРИШОВА

В Ростове-на-Дону синоптики на выходных прогнозируют пасмурную погоду. Об этом сообщили в Ростгидрометцентре.

В субботу, 15 апреля, в городе утром пройдет небольшой дождь. Весь день ожидается пасмурная погода, температура составит всего +10 градусов. Вечером в городе ожидается до +8 градусов. Скорость ветра достигнет восьми метров в секунду.

В воскресенье, 16 апреля, в первой половине дня ожидается солнечная погода, а температура воздуха составит +13 градусов. Вечером вновь станет пасмурно, а столбик термометров опустится до +11 градусов. Скорость ветра достигнет 12 метров в секунду.

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