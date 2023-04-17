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НовостиОбщество17 апреля 2023 7:09

В Ростове на новой рабочей будет облачно, ожидаются дожди

Самой прохладной должна быть ночь с понедельника на вторник
Ангелина СКИБА
Наибольшая вероятность осадков сохранится в период со среды по субботу

Наибольшая вероятность осадков сохранится в период со среды по субботу

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Ростове-на-Дону новая рабочая неделя, с 17 по 22 апреля, будет облачной и дождливой. Об этом можно судить по обновленным данным на сайте Гидрометцентра.

Наибольшая вероятность осадков сохранится в период со среды по субботу. Дожди также могут пройти в темное время суток: с четверга на пятницу и с пятницы на субботу.

Дневная температура воздуха в среднем составит +12-15 градусов, по ночам обещают около +5-9. Самой прохладной должна быть ночь с понедельника на вторник.

К слову, по данным МЧС, во второй половине ночи и утром 18 апреля местами на территории Ростовской области ожидаются заморозки от -1 до -4 градусов.

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