Проект капремонта ЦГБ имени Семашко в Ростове оказался нерентабельным для подрядчика

Капитальный ремонт больницы выполнили уже на 67 % Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Проект капитального ремонта ЦГБ № 1 имени Семашко в Ростове-на-Дону оказался нерентабельным для подрядчика. Эту информацию на заседании коллегии городской администрации озвучил сити-менеджер Алексей Логвиненко.

- Обновление ведется с декабря 2021 года, в 2022 году работы останавливали из-за большой корректировки. Мы деньги добавили, но проект стал для подрядчика обузой, он на нем уже ничего не заработает, - отметил Алексей Логвиненко.

Глава администрации подчеркнул, что компании, которая ведет ремонт, следует всячески содействовать. Этот проект выполнили уже на 67 %, завершить его должны уже в декабре 2023 года.

Параллельно с обсуждением капремонта участники встречи обсудили также возможность реконструкции ЦГБ с возведением нового хирургического корпуса. На эти цели потребует больше 18 млрд рублей, при этом на сам новый корпус необходимо будет потратить примерно 9 млрд рублей.

- Пока мы не будем говорить про реконструкцию больницы имени Семашко, потому что проект дорогой. Однако по новому корпусу мы прошли экспертизу. Документы получили, - сказал Алексей Логвиненко.

Сити-менеджер подчеркнул, что уже на этапе проектирования объекта заложили возможности для самого современного и высокотехнологичного лечения. Кроме того, медучреждение в будущем должно работать в режиме скорой помощи.

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