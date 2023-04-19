В Махачкале эскалатор оторвал ребенку пальцы

Медики остановили кровотечение и передали его хирургам. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Махачкале маленький мальчик на эскалаторе остался без пальцев руки. Жуткое ЧП случилось 18 апреля в одном из торговых центров на проспекте Имама Шамиля.

Как сообщил "КП – Ставрополье" со ссылкой на МВД по Республике Дагестан, из-за некорректной работы конструкции кисть мальчика засосало, а пальцы оторвало. Двухлетнего малыша экстренно госпитализировали. Медики остановили кровотечение и передали его хирургам. Однако восстановить пальцы было попросту невозможно.

- Состояние ребенка сейчас стабильное, его жизни ничего не угрожает, - прокомментировали ситуацию в региональном минздраве.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростовской области водитель отечественного авто сбил женщину

С травмами пострадавшую доставили в больницу

(Подробности)