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НовостиПроисшествия19 апреля 2023 17:32

В Ростовской области водитель отечественного авто сбил женщину

С травмами пострадавшую доставили в больницу
Лейла МИРИШОВА
С травмами пострадавшую доставили в больницу. Фото: УГИБДД по Ростовской области

С травмами пострадавшую доставили в больницу. Фото: УГИБДД по Ростовской области

В Ростовской области женщина попала под колеса отечественного авто. Об этом сообщили в УГИБДД по региону. ДТП произошло 19 апреля около 9:35 на трассе "Волгоград-Каменск-Шахтинский-Белая Калитва".

По предварительной информации ведомства, 52-летний водитель автомобиля "ГАЗ" не успел вовремя притормозить и сбил 35-летнюю женщину. Известно, что она переходила дорогу в неположенном месте. В результате ДТП женщину с травмами доставили в больницу.

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(Подробности)