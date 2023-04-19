Под Ростовом мужчина попал под колеса иномарки

С травмами его доставили в больницу Фото: Алексей БУЛАТОВ

Под Ростовом мужчина попал под колеса автомобиля "Заз Шанс". Об этом сообщили в УГИБДД по Ростовской области. ДТП произошло 19 апреля около 13:00 на девятом километре трассы "Ростов-Азов".

По предварительной информации, 38-летний водитель за рулем автомобиля "Заз Шанс" не успел вовремя притормозить и наехал на 39-летнего пешехода. Известно, что мужчина в момент ДТП находился на проезжей части. В результате ДТП гражданин получил травмы и был доставлен в медицинское учреждение.

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Информация поступила от пресс-службы судов региона

(Подробности)