Депутат гордумы Таганрога получил условный срок по статье «Мошенничество»

Слушания состоялись в Таганрогском городском суде
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Ростовской области один из депутатов городской думы Таганрога получил 2 года условно. Приговор вынесли по уголовной статье, сообщили 19 апреля в объединенной пресс-службе судов региона.
Вердикт определили по части 3 статьи 159 УК РФ («Мошенничество»). Однако решение суда в силу пока не вступило, и его еще могут опротестовать, - отметили в инстанции.
По предварительным данным, подозреваемый «совершил мошеннические действия в отношении некоммерческого партнерства регбийного клуба, злоупотребил доверием и совершил хищение 750 тысяч рублей».
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