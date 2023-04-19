Депутат гордумы Таганрога получил условный срок по статье «Мошенничество»

Слушания состоялись в Таганрогском городском суде Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростовской области один из депутатов городской думы Таганрога получил 2 года условно. Приговор вынесли по уголовной статье, сообщили 19 апреля в объединенной пресс-службе судов региона.

Вердикт определили по части 3 статьи 159 УК РФ («Мошенничество»). Однако решение суда в силу пока не вступило, и его еще могут опротестовать, - отметили в инстанции.

По предварительным данным, подозреваемый «совершил мошеннические действия в отношении некоммерческого партнерства регбийного клуба, злоупотребил доверием и совершил хищение 750 тысяч рублей».

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