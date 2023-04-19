В Таганроге начался суд над бывшим гендиректором ТАНТК им. Г.М. Бериева

Гособоронзаказ был сорван. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Вчера, 18 апреля, в Таганроге прошло первое заседание суда по обвинению бывшего генерального директора ТАНТК им. Г.М. Бериева в неисполнении двухмиллиардного контракта с Министерством обороны России. Об этом сообщает областная объединенная пресс-служба судов.

В материалах уголовного дела отмечается, что в 2018-2019 годах гендиректор дал указание финансово-экономическим службам предприятия подготовить документы о возможности поставки Минобороны России авиационных двигателей Д-436.

По версии следствия, при этом он знал, что предприятие не занимается поставками, ремонтом и обслуживанием этих авиационных двигателей. И производят их только на одном заводе, который находится за границей и с 15 января 2018 года перестал их поставлять в Россию.

В декабре 2018 года предприятие заключило двухмиллиардный контракт с Минобороны на поставку двигателей. Выполнить гособоронзаказ в итоге не получилось.

Свою вину экс-гендиректор не признал.

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По информации ведомства, в октябре прошлого года он получил взятку через посредника в размере полмиллиона рублей. За эти деньги он, пользуясь своим служебным положением, выдал разрешение на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию при наличии выполненных не в полном объеме предусмотренных проектной документацией строительных работ на объекте (подробности)