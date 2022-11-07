Минобороны планирует взыскать с ТАНТК имени Бериева 533,3 млн рублей

Иск поступил в Арбитражный суд Москвы Фото: Алексей БУЛАТОВ

Таганрогский авиационный научно-технический комплекс имени Бериева будет судиться с Министерством обороны России. Военное ведомство потребовало взыскать с донского предприятия 533,3 млн рублей, говорится в электронной картотеке Арбитражного суда Москвы.

На сайте инстанции указано, что иск от Миноброны поступил 3 ноября 2022 года, но его еще не приняли к рассмотрению. Также на портале пока не разъясняются причины, по которым заявляются требования на столь внушительную сумму.

К слову, тяжбы между сторонами шли и раньше, но по другим вопросам. Например, в 2021 году министерство потребовало от таганрогского авиазавода 459 млн рублей. Тогда дело выиграл ответчик.

Напомним, Центральное конструкторское бюро морского самолетостроения основали в 1934 году. После этого на предприятии начали создавать летающие лодки МБР-2, гидросамолеты и бомбардировщики. В 2000 годах наряду с оборонными заказами на ТАНТК приступили к разработке гражданского самолета-амфибии Бe-200ЧС. Сейчас авиастроители поставили крылатую машину на серийное производство.

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