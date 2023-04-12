В Таганроге будут судить бывшего главного архитектора города

Предварительное слушание по уголовному делу назначено на 20 апреля. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Таганроге будут судить экс-главного архитектора города. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Ростовской области.

По информации ведомства, в октябре прошлого года он получил взятку через посредника в размере полмиллиона рублей. За эти деньги он, пользуясь своим служебным положением, выдал разрешение на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию при наличии выполненных не в полном объеме предусмотренных проектной документацией строительных работ на объекте.

В отношении него возбудили уголовное дело по статье "Получение должностным лицом через посредника взятки в виде денег за совершение незаконных действий...".

Предварительное слушание по уголовному делу назначено на 20 апреля.

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