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НовостиОбщество12 апреля 2023 17:01

В Таганроге будут судить бывшего главного архитектора города

Он обвиняется во взяточничестве
Лейла МИРИШОВА
Предварительное слушание по уголовному делу назначено на 20 апреля.

Предварительное слушание по уголовному делу назначено на 20 апреля.

Фото: Артем КИЛЬКИН

В Таганроге будут судить экс-главного архитектора города. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Ростовской области.

По информации ведомства, в октябре прошлого года он получил взятку через посредника в размере полмиллиона рублей. За эти деньги он, пользуясь своим служебным положением, выдал разрешение на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию при наличии выполненных не в полном объеме предусмотренных проектной документацией строительных работ на объекте.

В отношении него возбудили уголовное дело по статье "Получение должностным лицом через посредника взятки в виде денег за совершение незаконных действий...".

Предварительное слушание по уголовному делу назначено на 20 апреля.

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