Ростовский физрук, осужденный на 13 лет после жалоб учениц на домогательство, обратился в Верховный суд

Жителя Ростова осудили по обвинению в домогательствах школьницам. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Резонансное дело ростовского учителя физкультуры, осужденного после жалоб первоклассниц на домогательства к 13 годам в колонии строгого режима, продолжается. С 2018 года житель Ростова, которому сегодня уже 50 лет, ходил по судам после того, как одна из девочек призналась маме, что не хочет идти на урок, потому что учитель трогал ее под одеждой. Спустя время еще одна девочка из класса тоже вспомнила подобное.

Суд первой инстанции приговорил физрука к 13 годам лишения свободы за «Насильственные действия сексуального характера». После апелляции и писем родителей его освободили прямо в зале Ростовского областного суда. Но после дорасследования суд третьей инстанции снова отправил педагога под стражу: с осени мужчина находится в колонии строгого режима и теперь направил жалобу в Верховный суд.

Подробности читателям «КП — Ростов-на-Дону» сообщил адвокат Михаил Ревякин.

УМЕНЬШИЛИ СРОК НА ТРИ МЕСЯЦА

30 марта исполнился ровно год как ростовский физрук находится под стражей. Седьмого февраля в Четвертом кассационном суде в Краснодаре, по словам защитника интересов осужденного, приговор по существу был оставлен без изменения.

- Его изменили формально. Срок уменьшили на три месяца, - комментирует юрист Михаил Ревякин. - В остальном не были приняты во внимание никакие наши доводы. Суд указал, что вина подтверждается многочисленными доказательствами, в том числе показаниями девочек, родителей и экспертов. Еще апелляционный суд указал на то, что показаний потерпевших недостаточно для доказательства вины.

Также адвокат указывает, что суд находит подтверждение вины, в том числе в показаниях десяти свидетелей.

- При этом еще апелляционный суд, когда был отменен приговор, указал, что эти десять свидетелей говорили о том, что учитель физкультуры ничего не совершал, - подчеркнул представитель интересов осужденного в суде. - И недопустимо эти показания, которые в действительности являются показаниями защиты, использовать для обвинения.

С осени осужденный находится в колонии строгого режима. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

ЧТО ГОВОРЯТ ЭКСПЕРТИЗЫ

Также Михаил Ревякин делает упор на заключения психолого-психиатрических экспертиз.

- На суде не взяли в расчет их результаты, которые говорят, что девочки склонны к обману, - говорит адвокат. - При этом склонность к педофилии у подзащитного экспертиза не подтвердила.

Также правозащитник указывает на то, что суд не принял во внимание доследственные показания одноклассников, чьи показания помогли бы в защите. Но и на суде их не допросили, потому что это могло негативно повлиять на психологическое состояние ребят.

- Можно опросить родителей со слов детей. Также мы проверили: перечень вопросов не подразумевает ответов, которые могут навредить психологическому состоянию ребенка, - утверждает Михаил Ревякин. - Уже направлена жалоба в Верховный суд, где указаны все доводы, свидетельствующие о невиновности моего подзащитного. Мы надеемся на справедливое рассмотрение дела.

"НАДЕЕТСЯ НА УДАЧУ"

Как рассказал Михаил Ревякин, его подзащитный регулярно связывается с ним по телефону. Из близких людей на связи с ростовским физруком остается его брат и группа поддержки в Ростове из друзей, знакомых, учеников и родителей.

- Условия тяжелые — он находится в колонии строгого режима. Но я поражаюсь его стойкости и оптимизму. Он не падает духом, надеется на удачу, несмотря на то, что уже столько инстанций прошел. Может, даже отчасти стресс держит его в тонусе, - делится адвокат.

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