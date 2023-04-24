В Ростовской области в ДТП пострадал 73-летний водитель

В ДТП пострадал водитель «ВАЗ», доставлен в больницу. Фото: УГИБДД по Ростовской области
В Ростовской области в аварии пострадал 73-летний водитель. Об этом сообщили в УГИБДД по Ростовской области. Происшествие случилось 24 апреля на трассе «Миллерово-Луганск» около 12:30.
По предварительной информации, 73-летний водитель «ВАЗ 2105» при проезде перекрестка с круговым движением не уступил дорогу автомобилю «КамАЗ» под управлением 54-летнего водителя. В результате чего транспортные средства столкнулись.
В ДТП пострадал водитель «ВАЗ», доставлен в больницу, - сообщили в ведомстве.
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