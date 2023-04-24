В центре Ростова произошло ДТП с участием 16-летнего мотоциклиста

Авария произошла поздним вечером в районе дома №2 Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Ростове-на-Дону произошло ДТП с участием несовершеннолетнего мотоциклиста. Об этом сообщили в УГИДД по Ростовской области. Авария произошла поздним вечером 23 апреля.

По предварительной информации, инспектор ДПС за рулем "Рено Логан" двигался в районе дома №2 на площади Театральной. При повороте налево он врезался в кроссовый мотоцикл "Хуз Скварна", под управлением 16-летнего водителя.

- В результате ДТП транспортные средства получили механические повреждения, никто не пострадал. В настоящее время проводится проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего, – сообщили в ведомстве.

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(Подробности)