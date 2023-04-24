Бизнесмен из Ростовской области попал под следствие за ущерб бюджету в 22 млн рублей

Следствие начали из-за продукции без маркировки Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростовской области индивидуальный предприниматель из Целинского района попал под следствие за ущерб в 22 млн рублей. Об этом сегодня, 24 апреля, сообщает пресс-служба УФСБ России по донскому региону.

- Оперативники выяснили, что бизнесмен продавал табачную продукцию без маркировки, предусмотренной законом, в результате чего нанес ущерб бюджету России на сумму свыше 22 млн рублей, - рассказали в ведомстве.

В отношении бизнесмена было возбуждено дело по части 6 статьи 171.1 УК РФ («Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров без маркировки»). Максимальное наказание за такое нарушение - до 6 лет лишения свободы и штраф в 1 млн рублей.

Добавим, ранее стало известно, что в Южный окружной военный суд поступило дело в отношении иностранцев, воевавших на стороне Украины.

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