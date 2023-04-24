В Ростове-на-Дону суд рассмотрит дела иностранцев, воевавших на стороне Украины

Дату слушаний пока не назначили Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростове-на-Дону рассмотрят дело в отношении пяти иностранцев, подозреваемых в наемничестве. Эту информацию подтвердили сегодня, 24 апреля, в пресс-службе Южного окружного военного суда.

- Действительно, дело поступило 20 апреля. Сейчас материалы находятся на ознакомлении у судьи. Дату заседания еще не назначили, - прокомментировали в инстанции журналисту «КП - Ростов-на-Дону».

Известно, что задержанные - граждане Швеции, Хорватии и Великобритании: Матиас Густавссон, Векослав Пребега, Джо Хардинг, Дилан Хилла и Эндрю Хилл.

По предварительным данным, обвинение в наемничестве иностранцам предъявили ранее в суде Донецка. При этом, предположительно, одного из указанных бойцов уже обменяли на граждан России, находившихся в плену.

Напомним, в апреле 2023 года суд в Ростове-на-Дону вынес приговор боевикам, устроившим теракт с 15 погибшими. По этому делу назначили сроки от 21 года до 24 лет колонии строгого режима.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростове на 3,5 года колонии осудили задержанного в Мариуполе морпеха ВСУ

Приговор вынесли по уголовной статье (подробности)