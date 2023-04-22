Суд в Ростове-на-Дону вынес приговор боевикам, устроившим теракт с 15 погибшими

Длительные сроки получили трое подсудимых Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростовской области Южный окружной военный суд вынес приговор трем боевикам, устроившим теракт с 15 погибшими. Информацию об этом опубликовали на сайте Генеральной прокуратуры России по СКФО и ЮФО.

- С учетом позиции гособвинителя задержанным назначили от 21 года до 24 лет колонии строгого режима, - говорится в сообщении.

Известно, что приговор вынесли сразу по нескольким уголовным статьям: «Участие в вооруженной группе» (209 УК РФ), «Терроризм» (205 УК РФ), «Посягательство на жизнь правоохранителя или военнослужащего» (317 УК РФ), «Убийство и покушение на убийство двух и более лиц» (105 УК РФ).

Также подсудимых обвинили в похищении человека (126 УК РФ) и незаконном хранении взрывных устройств (222 УК РФ).

На скамье подсудимых находились бывшие сотрудники антитеррористического центра Чеченской Республики. По данным следствия, в июле 2005 года на территории села Знаменское в Чечне банда припарковала «УАЗ» со взрывным устройством и погибшим мужчиной, переодетым в военную форму.

Один из экстремистов выстрелил по автомобилю, чтобы привлечь внимание окружающих. Когда сотрудники правоохранительных органов подошли ближе, террористы взорвали транспорт дистанционно.

В итоге погибли 11 представителей власти, а также 4 мирных жителя. Еще 10 ведомственных сотрудников и 26 гражданских получили ранения различной степени тяжести.

Добавим, ранее судами СКФО за совершение вышеуказанных преступлений к длительным срокам приговорили двух членов банды, в состав которой входили подсудимые.

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