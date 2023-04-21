В Ростовской области будут судить мужчину за убийство и кражу

Тело он закопал в огороде.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Ростовской области перед судом предстанет 35-летний житель станицы Обливской. Его обвиняют в убийстве знакомого и краже из магазина. Об этом сообщает региональная пресс-служба следкома.
Правоохранители считают, что в декабре прошлого года в одном из домов мужчина поссорился с 38-летним знакомым. Это вылилось в потасовку и переросло в драку. Обвиняемый избил оппонента руками и ногами, а затем задушил его. Чтобы избежать наказания, его тело он закапал в огороде.
Также его обвиняют в краже у продавца торгового павильона.
Как выяснили правоохранители, мужчина имеет ряд судимостей. В том числе за убийство.
Во время следствия он свою вину признал полностью.
Напомним, в скором времени в Ростовской области будут судить женщину за убийство супруга. Следователи считают, что преступление произошло во время спора о методах воспитания ребенка.