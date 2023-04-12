Жителя Ростовской области осудили за незаконное хранение гранаты Ф-1

Приговор вынесли в Неклиновском районном суде Фото: Артем КИЛЬКИН

Житель Ростовской области получил штраф, а также 3 года и 3 месяца колонии общего режима за незаконное хранение гранаты Ф-1. Однако мужчина был освобожден из-под стражи сразу же после слушаний, сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

- Подсудимому зачли время содержания под стражей, было признано право на реабилитацию, - рассказали в инстанции.

Приговор по этому делу вынесли 12 апреля 2023 года в Неклиновском районном суде. Мужчину признали виновным по статье «Незаконные приобретение, сбыт, хранение или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств». При этом подозрения в попытке убийства были сняты, так как этот момент посчитали недоказанным.

Напомним, речь идет о деле, которое рассматривали с лета 2022 года. Изначально по итогам следствия заявляли, что подозреваемый нашел гранату в одном из парков Ростова-на-Дону, а потом спрятал ее у себя. Мужчина якобы не вспоминал о боеприпасе до тех пор, пока Ф-1 не нашли во взведенном состоянии под днищем одного из автомобилей.

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