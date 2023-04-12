В Ростовской области поймали рыбака с незаконным уловом на 100 тысяч рублей

Нарушитель успел добыть щуку, судака, рыбца, леща, густера и тарань. Фото: пресс-служба УТ МВД по СКФО

В Ростовской области поймали 50-летнего рыбака с незаконным уловом на 100 тысяч рублей. Теперь мужчине грозит до 2 лет тюрьмы, рассказали в пресс-службе транспортной полиции.

По данным ведомства, нарушителя заметили в акватории Веселовского водохранилища, на берегу реки Маныч. Во время обыска изъяли 160 штук щуки, судака, рыбца, леща, густера и тарани. Также правоохранители забрали весельную лодку и около 70 метров запрещенных ставных сетей.

- Этот инцидент зафиксировали в рамках операции «Путина 2023» сотрудники сальского линейного отдела. В отношении задержанного возбуждено дело по части 1 статьи 256 УК РФ («Незаконная добыча водных биологических ресурсов»), - уточнили в пресс-службе УТ МВД России по СКФО.

Напомним, в марте 2023 года в Ростовской области произошли похожие случай. Тогда поймали сразу две группы браконьеров с уловом на 2,5 млн рублей.

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