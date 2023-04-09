В Ростовской области краснокнижную рыбу спасли от браконьеров

В запрещенном улове нашли осетренка и севрюгу.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Краснокнижные виды рыб спасли от браконьеров в Ростовской области во время совместного рейда донских пограничников и сотрудников природоохранной прокуратуры. Об этом сообщает пресс-служба пограуправления ФСБ по Ростовской области.
В результате рейда удалось поймать двух нарушителей с запрещенными орудиями лова и около 30 сетей общей длиной свыше 600 метров.
В одной из сетей пограничники достали и выпустили на волю осетренка и севрюгу.
Напомним, специалисты Южного научного центра Российской академии наук отмечали, что использование браконьерских сетей пагубно отражается на экосистеме Азово-Черноморского бассейна.
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