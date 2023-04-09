В Ростовской области краснокнижную рыбу спасли от браконьеров

В запрещенном улове нашли осетренка и севрюгу. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Краснокнижные виды рыб спасли от браконьеров в Ростовской области во время совместного рейда донских пограничников и сотрудников природоохранной прокуратуры. Об этом сообщает пресс-служба пограуправления ФСБ по Ростовской области.

В результате рейда удалось поймать двух нарушителей с запрещенными орудиями лова и около 30 сетей общей длиной свыше 600 метров.

В одной из сетей пограничники достали и выпустили на волю осетренка и севрюгу.

Напомним, специалисты Южного научного центра Российской академии наук отмечали, что использование браконьерских сетей пагубно отражается на экосистеме Азово-Черноморского бассейна.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Нерестовый запрет 2023 в Ростовской области: какие правила будут действовать с 1 апреля

В Росрыболовстве рассказали, какие ограничения будут действовать на вылов рыбы в Ростовской области с 1 апреля (подробнее)