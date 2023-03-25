Нерестовый запрет 2023 в Ростовской области: какие правила будут действовать с 1 апреля

Рассказываем подробности по ограничениям на вылов рыбы в Ростовской области. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Нерестовый запрет 2023 в Ростовской области начнет действовать с 1 апреля и продлится до 31 мая. Об ограничениях в период нереста информирует Азово-Черноморское территориальное управление Федерального агентства по рыболовству.

Нерестовый запрет вводится ежегодно для того, чтобы подводные обитатели могли спокойно дать потомство и тем самым сохранить численность видов. В связи с этим на территориях, где будет установлено ограничение на вылов рыбы, усилится работа рыбохраны и правоохранителей, а также общественников. За нарушение правил грозит не только административная, но и уголовная ответственность, поясняют в ведомстве.

Итак, весь период, с 1 апреля по 31 мая нельзя ловить ничего в реке Аксай и ее притоках — реке Тузлов с ериком Караич, рекой Черкасской с лиманом Махинским, а также в реке Койсуг.

С 15 января по 15 апреля запрещено ловить щуку на водных объектах рыбохозяйственного значения в регионе. Это период нереста породы.

С момента, как начинает таять лед, и до 30 июня нельзя ловить рыбу в реке Маныч — от устья и до запретного участка Усть-Манычского гидроузла.

Росрыболовство прописало перечень рек и сроки, в которые нельзя удить разные породы рыб. Фото: Наталия АНДРЕАССЕН

А с 15 ноября по 31 марта на любых внутренних водных объектах в регионе запрещена подводная охота.

С 15 марта по 30 апреля нельзя ловить тарань и плотву в Азовском море, Таганрогском заливе и в Дону нище плотины Цимлянской ГЭС с притоками кроме реки Маныч. Также запрет распространяется на реку Протока и бассейны всех впадающих в море степных рек.

С 1 по 30 апреля рыбаки забывают про кефалей (сингиль, лобан, остронос) в любом водоеме.

С 15 апреля по 15 июня — в Ростовской области нельзя ловить рыбца.

Уточняется, что нельзя заниматься ловлей ближе чем в полукилометре от федеральных автодорог федерального значения и жд мостов, которые построены над несудоходными реками Азово-Черноморского рыбохозяйственного бассейна.

Также весь год нельзя ловить судака и берша в Дону от плотины Цимлянского гидроузла и до самого устья. А также во впадающих на этом участке в Дон-батюшку реках, в Азовском море и Таганрогском заливе. Запрет не распространяется только на Веселовское и Пролетарское водохранилища на реке Маныч.

В Ростовской области добыча раков запрещена с 1 января и до 14 июня, а в Цимлянском водохранилище и того дольше — с 1 января по 15 сентября.

Параллельно с запретом на ловлю рыбы и раков действует и запрет на использование маломерных и прогулочных судов на водных объектах.

Так, с 1 апреля и по 31 мая нельзя выходить на своих лодках в реки Дон со всеми притоками, к которым относятся Аксай, Черкасская и Тузлов, Западный Маныч (от устья до начала Западенского лимана) со всеми притоками.

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