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НовостиОбщество19 апреля 2023 4:37

В Семикаракорском районе девушку будут судить за убийство мужа

У пары возникли разногласия в вопросах воспитания ребенка
Лейла МИРИШОВА
В отношении злоумышленницы возбудили уголовное дело по статье "Убийство".

В отношении злоумышленницы возбудили уголовное дело по статье "Убийство".

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Семикаракорском районе под суд пойдет девушка за убийство мужа. Об этом сообщили в прокуратуре Ростовской области.

По информации ведомства, в январе текущего года между супружеской парой завязался спор в вопросе воспитания ребенка. В какой-то момент она схватила нож и ударила им своего мужа в живот. От полученной травмы мужчина скончался. В отношении злоумышленницы возбудили уголовное дело по статье "Убийство".

- Уголовное дело направлено в Семикаракорский районный суд для рассмотрения по существу, – сообщили в ведомстве.

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