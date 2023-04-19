В Семикаракорском районе девушку будут судить за убийство мужа

В отношении злоумышленницы возбудили уголовное дело по статье "Убийство". Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Семикаракорском районе под суд пойдет девушка за убийство мужа. Об этом сообщили в прокуратуре Ростовской области.

По информации ведомства, в январе текущего года между супружеской парой завязался спор в вопросе воспитания ребенка. В какой-то момент она схватила нож и ударила им своего мужа в живот. От полученной травмы мужчина скончался. В отношении злоумышленницы возбудили уголовное дело по статье "Убийство".

- Уголовное дело направлено в Семикаракорский районный суд для рассмотрения по существу, – сообщили в ведомстве.

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(Подробности)