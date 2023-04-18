В Азовском районе мужчина угонял и сжигал автомобили

После того, как мужчина скрывался на угнанной машине, то он ее поджигал, чтобы скрыть следы. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Азовском районе мужчина угонял автомобили и сжигал их. Об этом сообщили в прокуратуре Ростовской области.

По информации ведомства, обвиняемый в октябре 2021 года и в этом же месяце прошлого года угонял автомобили у местных жителей. После того, как мужчина скрывался на угнанной машине, то он ее поджигал, чтобы скрыть следы. Позже правоохранители задержали злоумышленника и завели в отношении него уголовное дело "Умышленные уничтожение или повреждение имущества".

- Уголовное дело направлено в Азовский городской суд для рассмотрения по существу, – сообщили в прокуратуре.

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