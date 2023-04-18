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НовостиОбщество18 апреля 2023 17:19

В Азовском районе мужчина угонял и сжигал автомобили

В отношении него возбудили уголовное дело
Лейла МИРИШОВА
После того, как мужчина скрывался на угнанной машине, то он ее поджигал, чтобы скрыть следы.

После того, как мужчина скрывался на угнанной машине, то он ее поджигал, чтобы скрыть следы.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Азовском районе мужчина угонял автомобили и сжигал их. Об этом сообщили в прокуратуре Ростовской области.

По информации ведомства, обвиняемый в октябре 2021 года и в этом же месяце прошлого года угонял автомобили у местных жителей. После того, как мужчина скрывался на угнанной машине, то он ее поджигал, чтобы скрыть следы. Позже правоохранители задержали злоумышленника и завели в отношении него уголовное дело "Умышленные уничтожение или повреждение имущества".

- Уголовное дело направлено в Азовский городской суд для рассмотрения по существу, – сообщили в прокуратуре.

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