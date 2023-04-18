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НовостиОбщество18 апреля 2023 15:04

Администрация Ростова выставила на продажу люксовый автомобиль Audi A8

За него власти города хотят получить не менее 567 тысяч рублей
Дмитрий Кутепов
Все транспортные средства, выставленные на продажу, двухтысячных годов.

Все транспортные средства, выставленные на продажу, двухтысячных годов.

Фото: Анастасия ТАЛЫЗИНА

Департамент имущественно-земельных отношений администрации Ростова выставил на торги 4 машины. Одна из них — автомобиль класса люкс. Об этом сообщается на сайте горадминистрации.

Самым дорогим лотом числится Audi A8 белого цвета 2005 года выпуска с пробегом 504 тыс км с автоматической коробкой передач. За люксовый автомобиль администрация хочет получить не менее 567 тысяч рублей.

Все остальные автомобили классом ниже и оснащены механической коробкой передач.

Цента AUDI A6 2005 года выпуска — от 552 тыс рублей. FORD MONDEO 2008 года выпуска — от 551 тыс рублей. RENAULT MEGANE II 2004 года — от 281 тыс рублей.

Аукцион пройдет завтра, 19 марта, в 10.00 в электронном виде.

Отметим, что оплатить необходимо не только стоимость автомобиля, но и 20-процентный налог на добавленную стоимость.

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