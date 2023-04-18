Администрация Ростова выставила на продажу люксовый автомобиль Audi A8

Все транспортные средства, выставленные на продажу, двухтысячных годов. Фото: Анастасия ТАЛЫЗИНА

Департамент имущественно-земельных отношений администрации Ростова выставил на торги 4 машины. Одна из них — автомобиль класса люкс. Об этом сообщается на сайте горадминистрации.

Самым дорогим лотом числится Audi A8 белого цвета 2005 года выпуска с пробегом 504 тыс км с автоматической коробкой передач. За люксовый автомобиль администрация хочет получить не менее 567 тысяч рублей.

Все остальные автомобили классом ниже и оснащены механической коробкой передач.

Цента AUDI A6 2005 года выпуска — от 552 тыс рублей. FORD MONDEO 2008 года выпуска — от 551 тыс рублей. RENAULT MEGANE II 2004 года — от 281 тыс рублей.

Аукцион пройдет завтра, 19 марта, в 10.00 в электронном виде.

Отметим, что оплатить необходимо не только стоимость автомобиля, но и 20-процентный налог на добавленную стоимость.

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