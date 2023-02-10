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НовостиОбщество10 февраля 2023 14:52

В Ростове на торги выставили участок с постройкой, которую нужно снести

Площадку изъяли по решению суда
Ангелина СКИБА
Аукцион назначили на 20 марта 2023 года

Аукцион назначили на 20 марта 2023 года

Фото: Евгения ГУСЕВА

В Ростове-на-Дону власти выставили на торги участок с самозастроем, который нужно будет снести. Соответствующая информация опубликована на сайте городской администрации.

Территорию с незаконной постройкой на Текучева изъяли по решению Октябрьского районного суда донской столицы. После демонтажа будущий владелец сможет использовать площадку в 230 кв. метров.

Разрешенное назначение земель - «индивидуальное жилищное строительство». Начальная цена объекта после исключения всех расходов по сносу составляет 4,4 млн рублей. Аукцион назначили на 20 марта 2023 года. Заявки будут принимать до 15 марта включительно.

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