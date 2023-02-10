В Ростове участки земли на Таганрогской отдадут застройщику без торгов

На свободной территории планируют построить 22 жилых дома Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Власти Ростовской области без торгов передадут застройщику участки в районе улицы Таганрогской в Ростове-на-Дону. Соответствующая информация указана в распоряжении губернатора на сайте донского правительства.

Так, в рамках масштабного инвестпроекта компания на 10 лет получит в аренду земли площадью 80,7 тысячи кв. метров и 547,7 тысячи кв. метров. На этих территориях предполагается строительство 22 жилых домов, их планируемая высотность пока не отмечена.

Кроме того, на свободном пространстве должны благоустроить сквер площадью 0,9 га, а также пешеходную аллею протяженностью 1560 кв. метров. Собираются построить образовательные учреждения: в течение 24 месяцев власти ожидают проект детсада на 240-255 мест и школы на 2250-2500 мест, в течение 42 месяцев - проект на два детсада общей вместимостью 480-510 мест.

Добавим, общую планировку нового микрорайона на Таганрогской инвестор должен подготовить в течение 12 месяцев, то есть примерно до 8 февраля 2024 года. Напомним, ранее эту информацию подтвердил сити-менеджер Алексей Логвиненко. Глава администрации сообщил, что планировку и межевание территории собираются завершить в первом квартале 2024 года.

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