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НовостиОбщество10 февраля 2023 6:46

В Ростове за год «Городской электричкой» воспользовались 187 тысяч пассажиров

Сейчас в городе имеется 18 ж/д остановок, к двум обустроили подходы
Ангелина СКИБА
Сейчас в Ростове курсируют четыре пары поездов внутригородского сообщения

Сейчас в Ростове курсируют четыре пары поездов внутригородского сообщения

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростове-на-Дону по итогам 2022 года «Городской электричкой» воспользовались 187 тысяч пассажиров. Об этом в своем телеграм-канале сообщил сити-менеджер Алексей Логвиненко.

- Сейчас курсируют четыре пары поездов внутригородского сообщения и 26 пар пригородных поездов межмуниципального сообщения. Всего в границах города расположено 18 остановочных пунктов, - рассказал Алексей Логвиненко.

Глава администрации добавил, что в прошлом году для повышения комфорта перевозок были обустроены подходы к станции «Микояна» и платформе «Темерник». В будущем в черте города планируют продолжить подобные работы.

- Также в бюджете на ближайшие 3 года предусмотрели средства на обустройство автомобильных подъездов к остановкам «Орджоникидзе» и «Развилка» - улицы Полторацкого, Руставелли, Фадеева, Куприна, Алма-Атинская. Прорабатывается вопрос о возможности заключения контрактов на ремонт вышеуказанных улиц до конца года, - добавил Алексей Логвиненко.

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