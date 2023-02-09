Из Ростова-на-Дону в Ейск, Анапу и Ялту собираются запустить скоростные морские суда

В Ростовской области создадут судоходную компанию «Дон»
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Из Ростовской области в Ейск, Анапу, Керчь и Ялту планируют запустить скоростные морские пассажирские суда. Об этом в ходе пресс-конференции сообщил губернатор Василий Голубев.
- На Дону разрабатывают новые пассажирские маршруты. Речные путешествия собираются организовать по направлению Ростов - Азов - Волгодонск, морские - по направлениям: Ростов - Ейск - Анапа и Ростов - Керчь - Ялта, - рассказал Василий Голубев.
Запустить работу водного пассажирского транспорта в Ростовской области собираются уже в 2023 году. Для этого создадут судоходную компанию «Дон», а также закупят суда «Валдай - 45Р» и «Метеор - 120 М». Первый тип транспорта должны поставить в 2023 году, второй - в 2025 году.
По словам губернатора, в будущем для развития водного сообщения также нужно будет создавать дополнительные причальные места, как речные, так и приморские. В этом поможет опыт создания причальной инфраструктуры в Таганроге.
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