В Ростове на 3,5 года колонии осудили задержанного в Мариуполе морпеха ВСУ

Слушания прошли в Ленинском районном суде Ростова-на-Дону Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ленинский суд Ростова-на-Дону вынес приговор морпеху ВСУ, причастному к деятельности запрещенной в России организации «Правый сектор»*. Об этом сегодня, 21 апреля, сообщают в пресс-служба УФСБ.

- Подсудимый получил 3 года и 6 месяцев колонии общего режима. Этот вердикт утвердили по статье «Организация деятельности экстремистской организации» (часть 2 статьи 282.2 УК РФ), - прокомментировали в ведомстве.

Известно, что срок получил старший стрелок 503 отдельного батальона морской пехоты ВСУ. 34-летнего мужчину, гражданина России, взяли в плен на территории «Металлургического комбината «Азовсталь» в Мариуполе. Уголовное дело в отношении задержанного завели в сентябре 2022 года.

Добавим, ранее в Южном окружном военном суде на 9 лет колонии строгого режима осудили пособника террористической организации.

«Правый сектор»* - запрещенная в России экстремистская организация