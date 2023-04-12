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НовостиПроисшествия12 апреля 2023 6:37

В Ростове пособника террористов осудили на 9 лет колонии строгого режима

Решение суда в законную силу пока не вступило
Ангелина СКИБА
Решение по делу вынесли в Южном окружном военном суде

Решение по делу вынесли в Южном окружном военном суде

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростове-на-Дону на 9 лет колонии строгого режима осудили пособника террористической организации. Об этом сообщили в пресс-службе Южного окружного военного суда.

- Приговор вынесли по статьям 205.1 и 205.2 УК РФ («Содействие террористической деятельности» и «Публичные призывы или пропаганда терроризма»). При этом решение суда пока не вступило в силу, и его еще можно обжаловать, - прокомментировали в инстанции.

По данным следствия, в 2020 году в Ставрополе подозреваемый отправил другому человеку аудиозапись, оправдывающую терроризм. После этого, в декабре того же года и весной 2021 года мужчина лично убеждал своего знакомого вступить в запрещенную организацию «Исламское государство»*.

Кроме того, с 2018 по 2021 годы подозреваемый успел поделиться своими экстремистскими идеями еще с тремя людьми. Они также получили материалы, поддерживающие взгляды боевиков.

«Исламское государство»* - экстремистская организация, запрещена в России

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