85 обысков провели у сотрудников МВД в Ростове-на-Дону в рамках дела о взятках

Расследование продолжается, назначены служебные проверки Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростове-на-Дону в рамках уголовного дела о взятках у сотрудников полиции провели 85 обысков. Об этом сегодня, 11 апреля, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

- Проведено 85 обысков на рабочих местах, а также по местам жительства фигурантов. Изъяли денежные средства в особо крупном размере, предметы и документы, имеющие доказательственное значение. Расследование продолжается. Руководством ГУ МВД России по Ростовской области назначена служебная проверка, - рассказала Ирина Волк.

Напомним, под подозрением оказались более 20 человек. Речь идет о представителях МВД и некоторых других жителях региона. Все они, по предварительным данным, состояли в преступном сообществе.

Следователи уверены, что члены группы брали взятки с предпринимателей, которые владели торговыми помещениями на территории донской столицы. Общий доход от незаконной деятельности составил не менее 25 млн рублей.

Преступления раскрыли сотрудники ГУСБ МВД и ФСБ России при координации главного управления Генпрокуратуры РФ в СКФО и ЮФО. Сейчас возбуждены уголовные дела по статьям 210 и 290 УК РФ («Организация и участие в преступном сообществе» и «Получение взятки»).

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Официальная информация об этом пока не поступала (подробности)