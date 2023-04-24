В мае в Ростовской области изменится график работы почтамтов и МРЭО

9 мая во всех регистрационно-экзаменационных подразделениях выходной день Фото: Алексей БУЛАТОВ

В мае 2023 года почтамты и МРЭО Ростовской области планируют работать по измененному графику. Рассказываем, как и когда можно будет посетить указанные организации.

Почтовые отделения 2-7 мая будут принимать посетителей по обычному расписанию. 8 мая - по графику воскресенья. Выходными будут 1 и 9 мая. Отметим, на выходных почтальоны не будут разносить письма и печатные издания. Пенсии и пособия доставят по графику, согласованному с СФР.

МРЭО будут работать по следующему графику:

29 апреля - все подразделения, кроме ростовского на улице 50 лет РСМ, 15. Время приема с 8 до 17 часов.

30 апреля - только подразделение на 50 лет РСМ, 15. Время приема - с 8 до 17 часов.

1 мая - только подразделение на 50 лет РСМ, 15. Время приема - с 8 до 18 часов.

2 и 3 мая - все подразделения. Время приема - с 8 до 18 часов.

4 мая - все подразделения. Время приема - с 9 до 12 часов.

5 мая - все подразделения, кроме ростовского на 50 лет РСМ, 15. Время приема - с 8 до 18 часов.

6 мая - все подразделения, кроме ростовского на 50 лет РСМ, 15. Время приема - с 8 до 17 часов.

7 мая - только подразделение на 50 лет РСМ, 15. Время приема - с 8 до 17 часов.

8 мая - только подразделение на 50 лет РСМ, 15. Время приема - с 8 до 18 часов.

9 мая - во всех регистрационно-экзаменационных подразделениях выходной день.

С 10 мая все подразделения будут принимать граждан в обычном режиме.

Граждан просят заранее записываться на прием,чтобы не было очередей около регистрационных пунктов.

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