Ряд населенных пунктов Ростовской области останутся без ТВ и радио с 24 по 28 апреля

Все отключения согласовали с вещателями
Фото: Михаил ФРОЛОВ
С 24 по 28 апреля в Ростовской области ожидаются краткие перебои в теле- и радиовещании. Предупреждение об этом опубликовали на сайте РТРС.
Перерывы в трансляциях планируют в следующих территориях:
24 апреля: Шахты и село Федосеевка, с 11 до 17 часов;
25 апреля: слобода Родионово-Несветайская, станица Селивановская, хутор Фомин, с 10 до 16 часов;
26 апреля: Белая Калитва, село Алексеево-Лозовское, поселок Горняцкий, хутор Савдя, с 11 до 17 часов;
27 апреля: село Куйбышево, с 10 до 16 часов, а также станица Маркинская и поселок Чирский, с 11 до 17 часов;
28 апреля: село Первомайское и слобода Титовка, с 11 до 17 часов.
Добавим, в указанные часы специалисты будут проводить профилактические и плановые работы, требующие отключения передающего оборудования. Некоторые работы могут отменить или перенести в случае плохой погоды. Все отключения согласованы с вещателями.
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