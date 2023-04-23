В Ростове-на-Дону после выходных резко потеплеет до +22 градусов

Температура воздуха к середине рабочей недели должна подняться на 5-8 градусов Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

В Ростове-на-Дону после выходных, в течение рабочей недели, резко потеплеет до +22 градусов. Об этом можно судить по данным Гидрометцентра.

Дневная температура в понедельник и во вторник еще сохранится в пределах +14-15 градусов. В среду воздух прогреется уже до +19, а в четверг и пятницу будет +20-22 градуса. По ночам обещают от +6 до +11 градусов.

При этом до конца недели периодически могут идти небольшие дожди. Единственным днем без осадков должна быть среда, 26 апреля.

Добавим, ранее жителей донской столицы предупредили о магнитных бурях, которые ожидаются в регионе до конца месяца.

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