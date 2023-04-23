Магнитная буря накроет жителей Ростовской области в конце апреля

Специалисты спрогнозировали будущие метеовозмущения. Фото: сайт Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ СО РАН
В конце месяца, с 26 до 30 апреля, на жителей Ростовской области, и в частности Ростова-на-Дону, обрушатся магнитные бури. Большинство их не заметят, но метеозависимые люди могут почувствовать недомогание.
Будущие природные возмущения спрогнозировали на сайте Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ СО РАН. Судя по опубликованной таблице, сила магнитных изменений не превысит Кр-индекса 5. Это значит, что буря будет слабой.
После метеовозмущений должна установиться спокойная магнитосфера.
Напомним, подобные бури появляются из-за взаимодействия магнитосферы Земли и активности Солнца. Специалисты рекомендуют метеозависимым людям при влиянии геомагнитных изменений пить травяные чаи, компоты и, по возможности, избегать стрессов.
Как облегчить состояние и снять головную боль:
1. Кофе и крепкий чай можно пить не больше одного раза в сутки, чтобы не провоцировать спазмы сосудов;
2. Следует выбирать зеленые чаи или травяные с мятой, чабрецом и ромашкой;
3. Не переедайте на ночь. Лучше отказаться от тяжелой, жирной, жареной пищи.
4. Снять тяжесть, неприятную головную боль помогут легкий самомассаж и простые упражнения.
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