Магнитная буря накроет жителей Ростовской области в конце апреля

Специалисты спрогнозировали будущие метеовозмущения. Фото: сайт Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ СО РАН

В конце месяца, с 26 до 30 апреля, на жителей Ростовской области, и в частности Ростова-на-Дону, обрушатся магнитные бури. Большинство их не заметят, но метеозависимые люди могут почувствовать недомогание.

Будущие природные возмущения спрогнозировали на сайте Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ СО РАН. Судя по опубликованной таблице, сила магнитных изменений не превысит Кр-индекса 5. Это значит, что буря будет слабой.

После метеовозмущений должна установиться спокойная магнитосфера.

Напомним, подобные бури появляются из-за взаимодействия магнитосферы Земли и активности Солнца. Специалисты рекомендуют метеозависимым людям при влиянии геомагнитных изменений пить травяные чаи, компоты и, по возможности, избегать стрессов.

Как облегчить состояние и снять головную боль:

1. Кофе и крепкий чай можно пить не больше одного раза в сутки, чтобы не провоцировать спазмы сосудов;

2. Следует выбирать зеленые чаи или травяные с мятой, чабрецом и ромашкой;

3. Не переедайте на ночь. Лучше отказаться от тяжелой, жирной, жареной пищи.

4. Снять тяжесть, неприятную головную боль помогут легкий самомассаж и простые упражнения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростовской области объявили штормовое предупреждение из-за заморозков до -3 градусов

Похолодание обещают этой ночью (подробности)