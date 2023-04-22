В Ростовской области объявили штормовое предупреждение из-за заморозков до -3 градусов

Температура воздуха понизится на севере региона Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Ростовской области ожидаются заморозки 23 и 24 апреля. Об этом жителей региона со ссылкой на синоптиков предупреждает пресс-служба управления МЧС России по донскому региону.

- Во второй половине ночи и утром 23-24 апреля местами по северу области ожидаются заморозки в воздухе от -1 до -3 градусов, - говорится в сообщении.

В связи с непогодой жителей Дона просят быть внимательными и осторожными. При необходимости нужно обращаться по телефонам: с мобильного «101», «112» или со стационарного «01».

Добавим, ранее в регионе также сообщили о дождливой и ветреной погоде. Осадки могут пройти завтра и в понедельник.

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