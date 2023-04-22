В Ростовской области на ближайшие несколько дней объявили штормовое предупреждение

Во время осадков может затопить пониженные территории города Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростове-на-Дону на ближайшие несколько дней объявили штормовое предупреждение из-за непогоды. С 22 по 24 апреля ожидаются сильные дожди с грозами, информирует городское управление по делам ГО и ЧС.

Предостережение спасатели опубликовали накануне, до изменения погоды. Людям сообщили, что во время осадков может затопить пониженные территории города, подвалы и цокольные помещения.

- При угрозе подтопления необходимо очистить от мусора канавы возле дома и вырыть канавы для отведения воды. Если позволяет участок, сделать это следует по всему периметру. Нужно создать уплотнения в притворах дверей и окнах подвальных, цокольных и первых этажей. Следует закрыть вентиляционные отверстия в подвалах, - напомнили ростовчанам.

Памятка на период непогоды:

- если дождь застал вас на улице, не спускайтесь в подземные переходы и другие помещения. Постарайтесь укрыться в зданиях, расположенных выше возможного уровня подтопления;

- если дождь застал вас в машине, не пытайтесь преодолеть подтопленные участки. Нужно медленно перестроиться на обочину и без резкого торможения прекратить движение;

- держитесь как можно дальше от легких построек, мачт, рекламных щитов и высоких деревьев;

- автомобили паркуйте в гаражи, а также вдали от деревьев, слабоукрепленных конструкций и пониженных участков местности. Не подходите к оборванным проводам и раскачивающимся вывескам.

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