Сильные дожди с грозами и ветер ожидаются в Ростовской области днем 22 апреля

Иногда порывы ветра могут достигать 15-17 м/с
Фото: Евгения ГУСЕВА
Сегодня, 22 апреля, в отдельных районах Ростовской области ожидаются сильные дожди с грозами. Также местами возможны небольшие осадки. Об этом говорится в прогнозе синоптиков Гидрометцентра.
Днем температура воздуха составит +9-14, по югу и востоку поднимется до +18 градусов. Ветер обещают западной четверти 5-10 м/с. Иногда порывы могут достигать 12-14 м/с, днем по югу, а также при грозе 15-17 м/с.
Добавим, примерно такая же погода должна быть в регионе завтра и послезавтра, 23 и 24 апреля.
Накануне спасатели попросили жителей Дона быть крайне осторожными в непогоду. Во время ветра нужно держаться в отдалении от деревьев и слабоукрепленных построек. Нельзя подходить к оборванным проводам или раскачивающимся вывескам.
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