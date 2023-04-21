На выходных в Таганроге ожидается пасмурная погода и дожди

В Таганроге все выходные ожидается пасмурная погода и дожди. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Таганроге все выходные ожидается пасмурная погода и дожди. Об этом сообщили в "Гисметео".

В субботу, 22 апреля, в городе целый день будет пасмурная погода. По прогнозам синоптиков весь день будет идти дождь. Воздух в городе прогреется до +15 днем, а к вечеру столбики термометров опустятся до +11 градусов. Порывы ветра достигнут до 10 метров в секунду.

В воскресенье, 23 апреля, погода будет аналогичной. Днем воздух прогреется до +15 градусов, а к вечеру опустятся до +9. Порывы ветра в этот день достигнут до шести метров в секунду.

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(Подробности)