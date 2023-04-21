Выходные в Ростове и области будут дождливыми. Фото: Михаил ФРОЛОВ

После дождливой недели выходные в Ростове и области не дадут передышки — будут такими же пасмурными, и не обойдется без зонта. Хотя бы ночных заморозков синоптики уже не обещают. Публикуем подробный прогноз от Ростовского гидрометцентра.

В Ростове-на-Дону будет облачно с прояснениями. В субботу, 22 апреля, ночью умеренный, а днем небольшой дождь. Ветер западный 6-11 метров в секунду. Температура воздуха ночью +7-9 градусов, днем +12+14.

В воскресенье, 23 апреля, ночью пройдет слабый, днем небольшой дождь. Ветер западный и северо-западный с переходом на северо-восточный 3-8 метров в секунду. Температура ночью столбики термометров покажут +4-6 градусов, днем +14-16.

В Ростовской области также ожидается пасмурная погода. В субботу в большинстве районов — небольшой и умеренный дождь, вечером местами сильный дождь, гроза. Ночью и утром в отдельных районах туман. Ветер западного направления 6-11 метров в секунду, днем по югу, а также при грозе с порывами до 15-18 метров в секунду. Температура воздуха ночью +5-10 градусов, по северу до +2, днем +10-15, по югу +18.

В воскресенье тоже без зонта не обойтись — местами небольшой и умеренный дождь. Ночью и утром в отдельных районах осядет туман. Ветер западный и северо-западный с переходом на северо-восточный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха ночью +3-8 градусов, днем +13-18.

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