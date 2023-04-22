Жителям Ростова-на-Дону рассказали, когда завершится сезон дождей в апреле

Зонты не понадобятся ростовчанам только в четверг Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Сезон дождей в Ростове продлится примерно до конца апреля. Более долгосрочные прогнозы по осадкам синоптики пока не формировали. О погоде на этих выходных и в течение недели можно судить по разным источникам.

Так, на сайте Гидрометцентра указано, что облачность, небольшие и умеренные дожди могут продержаться до пятницы, 28 числа. Зонты не понадобятся ростовчанам только в четверг, в остальные дни вероятность осадков будет высокой.

При этом на портале «Яндекс. Погода» отметили, что «моросить» не должно 23, 26, 27 и 28 апреля. Однако 30 апреля и утром 1 мая снова могут пройти небольшие дожди.

Напомним, ранее климатолог Александр Иошпа сообщил, что в начале мая 2023 года ожидается похолодание до +7-12 градусов.

- Модель по осадкам еще рассчитывают. В начале месяца ожидается заток холодного воздуха, поэтому температура может понизиться до +7-12 градусов днем. Это нехарактерно, но аномальных перепадов пока не прогнозируют, - сказал Александр Иошпа.

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