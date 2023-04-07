В начале мая в Ростовской области температура воздуха понизится до +7-12 градусов

К середине мая холода должны совсем прекратиться Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

В начале мая 2023 года в Ростовской области ожидается похолодание до 7-12 градусов. Об этом в интервью «КП - Ростов-на-Дону» сообщил климатолог Александр Иошпа.

- Модель по осадкам еще рассчитывают. В начале месяца ожидается заток холодного воздуха, поэтому температура может понизиться до +7-12 градусов днем. Это нехарактерно для мая, но аномальных перепадов пока не прогнозируют, - сказал Александр Иошпа.

По словам эксперта, к середине месяца холода должны совсем прекратиться, установится устойчиво теплая погода.

Добавим ранее начальник Ростовского гидрометцентра Елена Назарова озвучила примерный температурный прогноз на май 2023 года.

- В отдельные дни ожидаются кратковременные дожди, во второй половине месяца не исключены грозы. В ночные часы ожидается +6-13, по северу области - до +1-3 градусов. Днем будет около +17-22, иногда +25- 28. К концу месяца возможно повышение температуры до +31 градуса, - прокомментировала Елена Назарова.

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