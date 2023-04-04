В майские праздники на участке М-4 «Дон» в Ростовской области снимут дорожные ограничения

За ситуацией на М-4 «Дон» следят автоинспекторы и дорожники Фото: Иван МАКЕЕВ

В Ростовской области на майских праздниках собираются снять дорожные ограничения на трассе М-4 «Дон» в районе моста через Северский Донец. Об этом сообщает пресс-служба ГК «Автодор».

- Чтобы не создавать серьезных неудобств для автомобилистов, закончить работы на одной полосе и запустить движение по двум планируется до майских праздников. После длинных выходных работы на второй полосе продолжатся. Завершить их должны в июне, до пика курортного сезона, - говорится на сайте госкомпании.

К слову, на легковушках частично перекрытый участок пути сейчас можно миновать, съехав с М-4 «Дон» в районе поселка Глубокий и вернувшись на трассу в районе 932 или 937 километров.

Напомним, ремонт на мосту через Северский Донец начали примерно с конца марта, еще до снежной стихии, которая обрушилась на региона 30 и 31 числа. До непогоды из-за ремонтных работ на М-4 «Дон» уже собирались внушительные заторы. Также на пробки в указанном районе водители жаловались 1 апреля.

В региональном отделе пропаганды УГИБДД разъяснили, что из-за плановых работ проезжая часть в сторону Ростова была сужена до одной полосы. Известно, что на объекте собираются заменить верхний и нижний слои покрытия, гидроизоляцию, а также обновить деформационные швы.

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