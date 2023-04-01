Проезд по трассе М-4 «Дон» в Ростовской области открыли в обоих направлениях

Проезд по трассе открыт в обе стороны Фото: Иван МАКЕЕВ

В Ростовской области движение по трассе М-4 «Дон» на участке с 907 по 983 км открыли в обоих направлениях. Об этом сообщили в госкомпании «Автодор».

- Благодаря взаимодействию с властями, ГИБДД и волонтерами проезжая часть очищена от снега. Движение открыто как в сторону Краснодара, так и в направлении Москвы, - говорится на сайте ГК «Автодор».

Дорожники отмечают, что «ликвидировать последствия снегопада удалось значительно быстрее первоначального прогноза».

- Работы шли днем и ночью. Дорожные службы задействовали 63 единицы спецтехники, израсходовали более 1370 тонн чистой соли и 264 тонны песко-соляной смеси. Чтобы уменьшить пробку, убрали участки барьерного ограждения. Людям подвозили топливо, раздавали воду и питание, оказывали техническую помощь, - сообщает пресс-служба госкомпании.

Известно, что во время дорожных заторов, вызванных непогодой, в «Автодор» поступило около 1400 обращений от водителей. Сейчас работы на трассе продолжают в усиленном режиме.

Добавим, утром 1 апреля на М-4 «Дон» под Каменском-Шахтинским снова собралась приличная пробка в 26 км. Предварительно, теперь машины стоят из-за дорожных работ.

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