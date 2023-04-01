Василий Голубев поручил до полуночи восстановить движение по трассам в Ростовской области

В расчистке загруженных дорог задействовали 262 человека и 161 единицу техники. Фото: управление МЧС России по РО

Движение на М-4 «Дон» в Ростовской области восстановили за несколько часов до полуночи, об открытии проезда отчитались в управлении МЧС. Это сделали раньше срока, который установил губернатор Василий Голубев на совещании по ЧС вчера, 31 марта.

- К исходу суток необходимо восстановить движение по М-4 «Дон». Нужно продолжать отслеживать ситуацию до полной ликвидации последствий стихии. Жду регулярных докладов, - обратился к участникам совещания Василий Голубев.

Глава региона также поручил вчера как можно быстрее наладить водо- и электроснабжение в пострадавших от стихии муниципалитетах региона. В том числе требовалось, восстановить подачу воды жителям города Гуково. К слову, всего из-за погоды и отключения электричества без воды в последние два дня марта оставались свыше 115 тысяч человек.

Напомним, режим ЧС с 20 часов 30 марта действовал в Шахтах, Белокалитвинском, Каменском, Красносулинском и Октябрьском районах. Также режим ЧС ввели в ряде районов, через которые проходили серьезные дорожные заторы на трассах М-4 «Дон» и А-260.

Известно, что в расчистке дорог, на которых собрались заторы, были задействованы 262 человек, использовалась 161 единица техники. Работали 30 экипажей ГИБДД. В пункты временного размещения обратились 232 человека.

В устранении нарушений на линиях электропередач задействовали 124 бригады энергетиков, около 370 человек, а также 143 единицы техники. На вечер 31 марта без электроснабжения оставались еще свыше 14,5 тысячи человек.

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