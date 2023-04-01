Синоптик Елена Назарова предупредила жителей Ростова и области о заморозках в апреле

Ночные заморозки возможны в первой половине месяца Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В апреле 2023 года жителей Ростовской области, в том числе Ростова-на-Дону, ждут ночные заморозки до -5 градусов. При этом днем температура воздуха будет довольно теплой, рассказала начальник Ростовского гидрометцентра Елена Назарова.

- В первой половине месяца по ночам будет около +3-9, но при вторжении холодных воздушных масс могут быть заморозки от нуля до -5 градусов. Дневная температура составит +11-15 градусов. Во второй половине апреля потепление продолжится: по ночам будет уже +5-12, днем - около +14-19. К концу месяца воздух прогреется до +24-27 градусов, - рассказала Елена Назарова.

Отметим, ранее в регионе уже предупреждали о ночном похолодании от -1 до -4 градусов. Этот прогноз на 1 и 2 апреля актуален для южной половины области.

Добавим, май, по словам Елены Назаровой, ожидается в пределах нормы, как по температурному режиму, так и по осадкам.

- В отдельные дни могут идти кратковременные дожди, во второй половине месяца ожидаются грозы и град. По ночам будет +6-13, на севере области +1-3, днем температура воздуха может подниматься до +17-22, иногда до +25-28. К концу мая возможно повышение температуры воздуха до +31, - отметила эксперт.

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