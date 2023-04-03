В Ростовской области многодетным семьям выдали участки без газа, электричества и воды

Возбуждено уголовное по статье «Халатность» Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростовской области завели дело из-за участков без инфраструктуры, которые выдали многодетным семьям. Об этом сегодня, 3 апреля, рассказали в пресс-службе управления Следственного комитета России по региону.

- После нарушения жилищных прав граждан было возбуждено дело по части 1 статьи 293 УК РФ («Халатность»). Сейчас выясняются детали нарушения. Будет дана правовая оценка работе сотрудников администрации Азовского района, - прокомментировали в ведомстве.

По предварительным данным, с 2014 по 2023 годы многодетным семьям, имеющим право на бесплатную землю, выдали более 500 участков в поселках Светлый-1 и Светлый-2. При этом площадки не были подключены к газу, электричеству и водоснабжению. Не было подъездных дорог. Из-за этого семьи не смогли начать строительство жилья.

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