Режим ЧС сняли в нескольких территориях Ростовской области

Решение об отмене режима ЧС утвердил губернатор Василий Голубев. Фото: сайт правительства РО
В нескольких территориях Ростовской области сняли режим ЧС. Распоряжение об этом подписал губернатор Василий Голубев, сообщает 3 апреля сайт донского правительства.
Решение властей коснулось Шахт, Белокалитвинского, Каменского, Красносулинского и Октябрьского районов.
Напомним, на территориях, примыкающих к федеральной трассе М-4 «Дон», режим ЧС действовал с вечера 30 марта. Тогда на Ростовскую область обрушилась почти месячная норма осадков, и на проезжей части собрались внушительные заторы. Движение транспорта смогли открыть в обе стороны вечером 31 марта.
Добавим, ранее из-за последствий непогоды режим ЧС также был введен в Каменске-Шахтинском.
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