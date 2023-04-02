Летнюю жару до +27 градусов прогнозируют в Ростовской области в апреле

Конец месяца должен быть по-летнему жарким Фото: Виталий ТИМКИВ

В Ростовской области апрель 2023 года будет довольно теплым, а под конец месяца и вовсе по-летнему жарким. Об этом рассказала начальник Ростовского гидрометцентра Елена Назарова.

Так, по словам синоптика, в первой декаде ночная температура воздуха составит +3-9, но при вторжении холодных воздушных масс возможны заморозки от нуля до -5 градусов. Днем будет +11-15 градусов. Во второй декаде по ночам воздух прогреется уже до +5-12, днем - до +14-19.

- К концу апреля ожидается +24-27 градусов, - сообщила Елена Назарова.

Добавим, в мае на Дону прогнозируют кратковременные дожди, грозы и град. По ночам будет +6-13, днем - до +17-22, временами до +25-28.

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